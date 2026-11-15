СК Сахалина проводит проверку о нападении безнадзорной собаки на ребенка в Охе

Безнадзорная собака напала на ребенка на Сахалине СК Сахалина проводит проверку о нападении безнадзорной собаки на ребенка в Охе

Москва15 ноя Вести.Проводится проверка информации о нападении безнадзорной собаки на ребенка в городе Оха, сообщает СУ СК по Сахалинской области в MAX.

Об инциденте сообщили местные СМИ. В публикациях говорилось, что бездомная собака напала на 9-летнего мальчика на улице Дзержинского в Охе.

Ребенок обратился за медицинской помощью, врачами даны рекомендации по лечению говорится в публикации

Следствие намерено дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления и специализированных организаций, в чью компетенцию входит организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, отметили в ведомстве.