Москва15 нояВести.Проводится проверка информации о нападении безнадзорной собаки на ребенка в городе Оха, сообщает СУ СК по Сахалинской области в MAX.
Об инциденте сообщили местные СМИ. В публикациях говорилось, что бездомная собака напала на 9-летнего мальчика на улице Дзержинского в Охе.
Ребенок обратился за медицинской помощью, врачами даны рекомендации по лечениюговорится в публикации
Следствие намерено дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления и специализированных организаций, в чью компетенцию входит организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, отметили в ведомстве.