Полиция Подмосковья разбирается в нападении собаки на несовершеннолетнего

В подмосковном Ступино собака напала на 9-летнего ребенка Полиция Подмосковья разбирается в нападении собаки на несовершеннолетнего

Москва10 окт Вести.В подмосковном городе Ступино произошло нападение собаки на 9-летнего ребенка. По этому факту ведется разбирательство, говорится в публикации полиции Московской области.

Уточняется, что инцидент произошел около частных домов в СНТ "Малиновка".

К 9-летнему мальчику подбежала собака породы овчарка, которая его покусала. … У несовершеннолетнего диагностирована укушенная рана говорится в национальном мессенджере

Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Полиция установила хозяина собаки. Это местный житель. Ведется проверка, по итогам которой будет принято решение.