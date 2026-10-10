Москва10 октВести.В подмосковном городе Ступино произошло нападение собаки на 9-летнего ребенка. По этому факту ведется разбирательство, говорится в публикации полиции Московской области.
Уточняется, что инцидент произошел около частных домов в СНТ "Малиновка".
К 9-летнему мальчику подбежала собака породы овчарка, которая его покусала. … У несовершеннолетнего диагностирована укушенная ранаговорится в национальном мессенджере
Пострадавшему оказана медицинская помощь.
Полиция установила хозяина собаки. Это местный житель. Ведется проверка, по итогам которой будет принято решение.