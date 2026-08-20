В Нижегородской области девочки-подростки на квадроцикле попали в ДТП

В Нижегородской области две девочки пострадали при опрокидывании квадроцикла В Нижегородской области девочки-подростки на квадроцикле попали в ДТП

Москва20 авг Вести.В Нижегородской области две девочки из села Михайловское пострадали в аварии с квадроциклом. Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, ДТП случилось в Воротынском округе. Девочка, управлявшая квадроциклом без номеров и прав, отвлеклась на внезапно выбежавшую на дорогу собаку, из-за чего квадроцикл перевернулся. Обеих пострадавших с травмами доставили в больницу.

В полицию поступило сообщение из больницы: две несовершеннолетних жительницы села Михайловское 2011 и 2013 годов рождения доставлены с травмами после ДТП говорится в публикации

В отношении родителей водителя составлен протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Проводится проверка, устанавливается степень тяжести травм.

В Госавтоинспекции предупреждают: передача ключей от мототехники подросткам может обернуться для родителей не только травмами детей, но и уголовной ответственностью.