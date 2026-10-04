Неизвестный мужчина жестоко избил пожилую собаку на парковке в Казани В Казани ищут живодера, жестоко избившего пожилую собаку

Москва4 окт Вести.В Приволжском районе Казани неизвестный избил пожилую собаку. Сейчас она в ветклинике, сообщает телеканал "Татарстан 24".

ЧП случилось на парковке автосервиса на улице Братьев Касимовых. Собака по кличке Белка живет там много лет. Местные жители жалели животное, кормили и ухаживали за ним. Белке 13 лет, из-за возраста она плохо видит и передвигается.

Около 4 часов утра на территорию парковки проник мужчина. На протяжении примерно 2 часов он издевался над животным, используя принесенные с собой предметы говорится в публикации

Раненую собаку нашла местная жительница. Животное отвезли в ветеринарную клинику на проспекте Победы. Неравнодушные жители приносят для нее корм и помогают собрать средства на лечение. Живодера ищут.