Москва23 сенВести.В Саратове домашний алабай напал на прохожих, пострадавшим потребовалась помощь медиков, сообщили в региональной прокуратуре.
По данным ведомства, инцидент произошел 23 сентября на улице Крайней.
Домашняя собака породы алабай выбежала с дворовой территории и напала на прохожих. Граждане обратились за медицинской помощью в лечебные учреждениясказано в сообщении
По факту произошедшего прокуратура начала проверку, в рамках которой оценит соблюдение требований законодательства об ответственном обращении с животными, в том числе действия владельца собаки.
Также надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки.