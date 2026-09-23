Домашний алабай напал на прохожих в Саратове

В Саратове алабай напал на прохожих Домашний алабай напал на прохожих в Саратове

Москва23 сен Вести.В Саратове домашний алабай напал на прохожих, пострадавшим потребовалась помощь медиков, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 сентября на улице Крайней.

Домашняя собака породы алабай выбежала с дворовой территории и напала на прохожих. Граждане обратились за медицинской помощью в лечебные учреждения сказано в сообщении

По факту произошедшего прокуратура начала проверку, в рамках которой оценит соблюдение требований законодательства об ответственном обращении с животными, в том числе действия владельца собаки.

Также надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки.