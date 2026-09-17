Москва17 сенВести.Редкий случай укуса клеща произошел в детском саду в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Паразит укусил в ногу трехлетнего мальчика, сообщает SHOT.
27‑летняя мама забрала ребенка из садика; дома при переодевании увидели на ноге крупного паразита, успевшего коварно присосаться. Мамочка в панике вызвала скорую. Диспетчеры, по ее словам, сперва удивились, что ребенка укусил клещотмечает канал
Клеща удалили, результаты анализа отрицательные. Нога у ребенка болела, он с трудом ходил.
ЯНАО не входит в список эндемичных территорий.