Baza: клещ укусил трехлетнего мальчика в детском саду в ЯНАО

В детском саду в ЯНАО трехлетнего мальчика укусил клещ Baza: клещ укусил трехлетнего мальчика в детском саду в ЯНАО

Москва17 сен Вести.Редкий случай укуса клеща произошел в детском саду в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Паразит укусил в ногу трехлетнего мальчика, сообщает SHOT.

27‑летняя мама забрала ребенка из садика; дома при переодевании увидели на ноге крупного паразита, успевшего коварно присосаться. Мамочка в панике вызвала скорую. Диспетчеры, по ее словам, сперва удивились, что ребенка укусил клещ отмечает канал

Клеща удалили, результаты анализа отрицательные. Нога у ребенка болела, он с трудом ходил.

ЯНАО не входит в список эндемичных территорий.