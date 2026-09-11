СК Воронежской области возбудил дело после падения скамейки на голову ребенку

В Воронеже незакрепленная скамейка упала на голову ребенку, возбуждено дело СК Воронежской области возбудил дело после падения скамейки на голову ребенку

Москва11 сен Вести.В городе Воронеже возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему. Об этом сообщает Следственный комитет Воронежской области.

Инцидент произошел в Центральном районе города Воронежа. Незакрепленная скамейка упала на голову ребенку. Он получил травмы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ написано в канале СК

В связи с произошедшим проводится установление всех его обстоятельств, причин и условий.