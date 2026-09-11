Москва11 сенВести.В городе Воронеже возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему. Об этом сообщает Следственный комитет Воронежской области.
Инцидент произошел в Центральном районе города Воронежа. Незакрепленная скамейка упала на голову ребенку. Он получил травмы.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФнаписано в канале СК
В связи с произошедшим проводится установление всех его обстоятельств, причин и условий.