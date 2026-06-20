Гусев: при падении осколков БЛПА под Воронежем ранен ребенок В пригороде Воронежа осколками БПЛА ранена девочка

Москва20 июн Вести.В результате падения обломков сбитого в пригороде Воронежа беспилотного летательного аппарата ранен ребенок. Информацию разместил в MAX губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По уточненным данным, в результате падения обломков сбитого БПЛА минувшим утром ранение получила девочка 2012 года рождения говорится в сообщении

Жизни пострадавшей ничего не угрожает. На несколько часов она останется под наблюдением врачей в стационаре, уточнил Гусев.

Отбой воздушной тревоги в регионе был объявлен в 17.00.