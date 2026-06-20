Москва20 июнВести.В результате падения обломков сбитого в пригороде Воронежа беспилотного летательного аппарата ранен ребенок. Информацию разместил в MAX губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По уточненным данным, в результате падения обломков сбитого БПЛА минувшим утром ранение получила девочка 2012 года рожденияговорится в сообщении
Жизни пострадавшей ничего не угрожает. На несколько часов она останется под наблюдением врачей в стационаре, уточнил Гусев.
Отбой воздушной тревоги в регионе был объявлен в 17.00.