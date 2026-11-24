Появилось видео нападения собак на 10-летнюю девочку в Кургане

Полицейские и прохожий спасли ребенка от стаи собак в Кургане Появилось видео нападения собак на 10-летнюю девочку в Кургане

Москва24 ноя Вести.Стая бродячих собак атаковала 10-летнюю девочку в Кургане, этот момент попал в объектив автомобильного регистратора.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ЧП произошло в микрорайоне Восточный.

Полицейские заметили попавшего в беду ребенка … и бросились на помощь. Вместе с ними к месту происшествия поспешил проходивший мимо мужчина говорится в публикации в MAX

Собак удалось отогнать, после чего стражи порядка вызвали скорую помощь и сообщили о происшествии маме школьницы.

Отмечается, что в настоящее время жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.

Происшествие квалифицировали по статье УК РФ о халатности, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.