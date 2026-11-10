Москва10 нояВести.Одна из бездомных кошек, которым помогал искать дом белорусский лидер Александр Лукашенко, обрела хозяйку. Информацию об этом распространил телеканал СТВ.
8 ноября "Пул первого" опубликовал видео, на котором президент Белоруссии держит на руках несколько котят. Всего дом искали для четырех кошек, в том числе той, у которой нет передней лапки. Кошки жили в коробке возле магазина в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области и пришли на подворье к Лукашенко.
Телеканал СТВ сообщил, что свой дом появился у той самой кошки без лапки.
Социальные сети президента помогли найти хозяйку Мурке - так теперь зовут питомца… О кошке без лапки можно не беспокоиться - сегодня она поселилась в доме Светланы Дубовскойговорится в материале телеканала
Обретенная хозяйка Мурки - врач-реаниматолог из города Жабинки Брестской области. Она рассказала журналистам, что это первая кошка в ее жизни. Увидев пост, Светлана Дубовская решила, что кошка без лапки ждет именно ее.