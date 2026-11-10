У кошки без лапки появилась хозяйка после видео с Лукашенко Одна из кошек, которым помогал искать дом Лукашенко, обрела хозяйку

Москва10 ноя Вести.Одна из бездомных кошек, которым помогал искать дом белорусский лидер Александр Лукашенко, обрела хозяйку. Информацию об этом распространил телеканал СТВ.

8 ноября "Пул первого" опубликовал видео, на котором президент Белоруссии держит на руках несколько котят. Всего дом искали для четырех кошек, в том числе той, у которой нет передней лапки. Кошки жили в коробке возле магазина в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области и пришли на подворье к Лукашенко.

Телеканал СТВ сообщил, что свой дом появился у той самой кошки без лапки.

Социальные сети президента помогли найти хозяйку Мурке - так теперь зовут питомца… О кошке без лапки можно не беспокоиться - сегодня она поселилась в доме Светланы Дубовской говорится в материале телеканала

Обретенная хозяйка Мурки - врач-реаниматолог из города Жабинки Брестской области. Она рассказала журналистам, что это первая кошка в ее жизни. Увидев пост, Светлана Дубовская решила, что кошка без лапки ждет именно ее.