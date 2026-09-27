Москва27 сен Вести.Жительница Минска Ангелина Каминская, родившая в конце августа трех девочек, получила квартиру в центре столицы Белоруссии, сообщает ТАСС. Такой подарок многодетной семье после обращения к нему сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

10 сентября Каминская записала в соцсетях видеообращение к главе государства, в котором сообщила, что родила трех девочек - Стефанию, Есению и Еву.

Малышки абсолютно уникальны, потому что такая беременность случается одна на 200 млн. Однояйцевые тройняшки появились в результате естественной беременности. Доходили мы с ними до срока почти 36 недель. Вес каждого ребенка составил около 2 кг написала мама тройняшек

Ангелина Каминская призналась, что их молодая семья еще не успела обзавестись собственной недвижимостью. В этой связи многодетная мама попросила у белорусского лидера жилье в Минске, которое Лукашенко ей и подарил.

Однояйцевые близнецы, а тем более тройни, действительно, рождаются достаточно редко, Они похожи друг на друга, поскольку развиваются из одной оплодотворенной яйцеклетки и делят одну плаценту.