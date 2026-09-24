Лукашенко подписал указ о помиловании 15 человек

Лукашенко помиловал 15 преступников Лукашенко подписал указ о помиловании 15 человек

Москва24 сен Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных, включая 13 человек, совершивших преступления экстремистской направленности говорится в сообщении

Большинство помилованных, 10 человек, – женщины. Все они подали ходатайства о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном, а также пообещали соблюдать закон в дальнейшем.

В начале июля, накануне Дня независимости Белоруссии, Лукашенко помиловал 32 человека. Из них 28 были осуждены за действия экстремистской направленности.