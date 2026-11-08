Москва8 ноя Вести.Ворона по кличке Хашмет, которую спас житель турецкой провинции Орду Сердар Хеким, стала подмастерьем в его мастерской по ремонту бытовой техники, рассказало агентство İHA.

Хеким нашел Хашмет полтора года назад после того, как она пережила нападение чаек. Сначала он хотел вылечить ее и отпустить, но оставил у себя, когда на Хашмет вновь напали чайки и уличные кошки.

Турок и птица подружились. Теперь Хашмет живет в его мастерской, наблюдает, как мастер ремонтирует технику, и приносит ему винты, которые мужчина просит подать. В награду за помощь ворону угощают вареными яйцами и орехами.

Она мне здесь помогает, но иногда и мешает. Когда я прошу винт, она его подает, а иногда прячет - в конце концов, такова ее природа. Я хотел бы дать ей свободу, но она не уходит. Пока она остается здесь, наша дружба будет продолжаться. Если Хашмет сама не захочет уйти, она может и дальше быть моим подмастерьем сказал журналистам Хеким

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко помог пристроить бездомных котят в добрые руки.