В МВД Турции заявили, что всех бездомных животных передали в приюты

В Турции больше не осталось бездомных животных В МВД Турции заявили, что всех бездомных животных передали в приюты

Москва25 окт Вести.Власти Турции завершили отлов бездомных животных по всей территории республики и разместили их в приютах. Об этом рассказал глава турецкого Министерства внутренних дел Мустафа Чифтчи.

Как сообщил министр, процесс проходил в два этапа. Сначала работу по отлову животных провели в 51 провинции, у которой нет статуса мегаполиса, а с августа текущего года – еще в 30 крупных городах.

С этой среды мы достигли целевого показателя по всей Турции. Мы собрали сто процентов безнадзорных животных и поместили их в приюты или естественные зоны обитания сказал Чифтчи, которого цитирует Anadolu Ekspres

Глава МВД добавил, что муниципалитеты строили приюты и площадки для естественного обитания, а также занимались лечением, стерилизацией и передачей животных новым хозяевам. Как рассказал Чифтчи, приюты продолжают кормление и вакцинацию, а процедура передачи животных новым владельцам происходит по запросу.