Москва24 октВести.В трех муниципалитетах Оренбургской области ввели режим экстраординарной ситуации по бездомным собакам – он будет действовать в течение трех месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.
Режим экстраординарной ситуации в сфере обращения с животными позволяет отлавливать бездомных собак и усыплять их через 10 суток, если не найдется хозяин, готовый забрать к себе домой.
Три месяца он будет действовать в: Орске, Переволоцком районе, Первомайском районесказано в сообщении
В семи районах и городских округах действие режима продлили также на три месяца. В частности, речь идет о Новоорском, Комаровском, Бузулукском, Пономаревском и Сорочинском районах, а также Ясненском округе и Новотроицке.
При этом режим полностью снят в Бугурусланском районе, где он действовал с июля этого года, и Абдулинском районе. Там экстраординарная ситуация была введена в апреле.