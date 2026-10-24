Москва24 окт Вести.В трех муниципалитетах Оренбургской области ввели режим экстраординарной ситуации по бездомным собакам – он будет действовать в течение трех месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.

Режим экстраординарной ситуации в сфере обращения с животными позволяет отлавливать бездомных собак и усыплять их через 10 суток, если не найдется хозяин, готовый забрать к себе домой.

Три месяца он будет действовать в: Орске, Переволоцком районе, Первомайском районе сказано в сообщении

В семи районах и городских округах действие режима продлили также на три месяца. В частности, речь идет о Новоорском, Комаровском, Бузулукском, Пономаревском и Сорочинском районах, а также Ясненском округе и Новотроицке.

При этом режим полностью снят в Бугурусланском районе, где он действовал с июля этого года, и Абдулинском районе. Там экстраординарная ситуация была введена в апреле.