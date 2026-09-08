В Анталье продолжают бушевать три природных пожара TRT: в Анталье ликвидируют три природных пожара

Москва8 сен Вести.В турецкой провинции Анталья продолжают бушевать три природных пожара, в тушении задействованы десятки единиц спецтехники и сотни человек. Как сообщает телеканал TRT, в сельских регионах эвакуированы три квартала, огнем уничтожены пять домов.

По данным телеканала, в уезде Аксу в районе Караоз ведется борьба с пожаром, начавшимся накануне вечером. Он перекинулся на несколько соседних районов. В работе задействованы 12 единиц пожарной авиации, 110 автоцистерн и около 610 человек. Эвакуированы жители трех кварталов и приют для животных.

Пепел от пожара достиг центра Антальи. Еще две зоны возгорания остаются активными в уезде Серик к востоку от города Анталья. Там практически одновременно в нескольких сельскохозяйственных районах возникли несколько очагов возгорания. По предварительным данным, выгорело около 160 гектаров леса и полей. В Серике уничтожены пять домов, повреждены пластиковые теплицы и сельхозугодья.

Кроме того, в провинции Адана возникли три крупных пожара. По состоянию на утро вторника два природных пожара в уездах Чорлу и Феке локализованы, возгорание в уезде Козан все еще не взято под контроль. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Жители ближайших населенных пунктов превентивно эвакуированы, подъездные дороги перекрыты. Тушение продолжается с воздуха и земли.

Ранее сообщалось, что сотни людей вынуждены покинуть свои дома на юго-западном побережье Турции из-за крупных природных пожаров, разгоревшихся вследствие сильной жары.