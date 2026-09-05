Стрельба в Адане: неизвестные атаковали магазин одежды на курорте DHA: в турецкой Адане обстреляли магазин одежды

Москва5 сен Вести.В турецком курортном городе Адана, как сообщает агентство DHA, неизвестные злоумышленники открыли огонь по магазину одежды в центральном районе Сейхан.

По данным агентства, инцидент случился около 13:00 по местному времени (совпадает с мск) в районе Кокавезир. Неизвестный или группа лиц подъехали к торговой точке и произвели несколько выстрелов.

На улице были обнаружены многочисленные стреляные гильзы говорится в сообщении

Очевидцы вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и зафиксировали большое количество гильз. В настоящее время полиция ведет поиски подозреваемых.