Москва5 сенВести.В турецком курортном городе Адана, как сообщает агентство DHA, неизвестные злоумышленники открыли огонь по магазину одежды в центральном районе Сейхан.
По данным агентства, инцидент случился около 13:00 по местному времени (совпадает с мск) в районе Кокавезир. Неизвестный или группа лиц подъехали к торговой точке и произвели несколько выстрелов.
На улице были обнаружены многочисленные стреляные гильзыговорится в сообщении
Очевидцы вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и зафиксировали большое количество гильз. В настоящее время полиция ведет поиски подозреваемых.