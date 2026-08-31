Злоумышленник устроил стрельбу по кафе в Германии, его ищут Bild: злоумышленник устроил стрельбу по кафе в Кельне

Москва31 авг Вести.Злоумышленник устроил стрельбу по турецкому кафе в Кельне в Германии. Информацию о происшествии распространила газета Bild.

Стрельба произошла на улице Боннер-штрассе примерно в 07:30 по местному времени (08:30 по московскому). Подробностей в материале не приводится, однако сказано, что на месте найдены гильзы и зафиксированы следы выстрелов.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили район. Стрелявшего разыскивают.

В июне стрельба произошла в немецком городе Штад, погибли шесть человек. По данным из СМИ, тогда был задержан 45-летний житель ФРГ турецкого происхождения.