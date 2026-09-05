Турецкие власти объяснили ситуацию с мостами через Босфор после указа Эрдогана

В Турции объяснили судьбу мостов через Босфор после указа Эрдогана Турецкие власти объяснили ситуацию с мостами через Босфор после указа Эрдогана

Москва5 сен Вести.Турция не собирается продавать мосты и автомагистрали через пролив Босфор, а рассматривает возможность передать их частным компаниям в управление на определенный срок. Об этом сообщило министерство финансов и казначейства страны.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил указ о передаче двух мостов через Босфор и десяти автомагистралей в частное управление сроком на 30 лет. Ежедневно по мостам, которые соединяют европейскую и азиатскую части Стамбула, проезжают сотни тысяч автомобилей.

Автомагистрали и мосты продаваться не будут. Они останутся в собственности государства, при этом оценивается модель передачи права эксплуатации на определенный срок сказали в министерстве

Конкурс по приватизации еще не объявлен.

Минфин также опроверг сообщения о том, что автомагистрали ежегодно приносят бюджету 600 млн долларов чистой прибыли. В ведомстве пояснили, что это не прибыль, а доход, из которого около 300 млн долларов уходит на содержание и ремонт дорог, а также инвестиции, зарплаты и эксплуатационные расходы.