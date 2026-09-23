Москва23 сен Вести.Амурский тигр больше не является вымирающим видом, а существовавшие ранее угрозы миновали. Об в интервью информационной службе "Вести" сообщил министр юстиции России, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко.

По словам Чуйченко, теперь задача состоит в том, чтобы поддерживать достигнутое состояние и отслеживать ареал обитания хищника.

Мне кажется, что всем это удалось. Мы можем говорить о том, что амурский тигр не является вымирающим видом животных, и угрозы, которые ранее существовали, миновали. Задача стоит в том, чтобы это сегодняшнее состояние поддерживать, и мониторить ареал обитания амурского тигра заявил Чуйченко

Ранее Чуйченко сообщил, что Россия помогает Казахстану в восстановлении популяции амурского тигра и уже передала республике четырех хищников. Он также отметил, что популяцию тигров в Казахстане нужно увеличивать.