Москва2 сен Вести.Россия помогает Казахстану в восстановлении популяции тигра и уже передала республике четыре особи этих редких хищников. При этом популяцию тигров в Казахстане нужно увеличивать, отметил министр юстиции РФ Константин Чуйченко в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

В Казахстане осуществляется грандиозный проект по восстановлению популяции так называемого туранского тигра, напомнил глава Минюста РФ.

80 лет назад последний тигр исчез на территории Казахстана, и вот правительство Республики Казахстан приняло соответствующее решение. И, собственно говоря, Россия не могла остаться в стороне. Наш амурский тигр генетически очень близок к туранскому тигру, поэтому у нас есть все шансы на успех сказал Чуйченко

Министр напомнил, что Россия недавно передала Казахстану четырех тигров.

Один из тигров, это тигрица, уже выпущен в дикую природу на территории специально созданной особо охраняемой природной территории. И я думаю, что в этом году будет выпущен второй тигр — это самец. А в следующем году уже будут выпущены два тигренка, которые подрастут и освоятся на территории Казахстана. И в дальнейшем, я думаю, что Россия и дальше будет поддерживать этот проект. То есть, конечно, четыре тигра — это совсем немного, и, наверное, надо будет вести речь о том, что группировку амурского тигра на территории Республики Казахстан надо будет увеличивать. Но это пока проект сказал Чуйченко

Министр отметил, что казахстанские коллеги очень серьезно относятся к этой работе.

Мы видим их интерес, мы видим их глубокое погружение, и, собственно говоря, мы очень плотно взаимодействуем. Они несколько раз приезжали в Хабаровский край, в ближайшее время мы ждем их на территории Приморского края. И, собственно говоря, будем производить такой глубокий и полноценный и полномасштабный обмен опытом сказал Чуйченко

Ранее глава Минюста отметил снижение в России количества случаев браконьерства в отношении амурского тигра.