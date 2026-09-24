Чуйченко заявил, что охрана амурских тигров неотделима от охраны природы в целом Чуйченко: занимаясь амурским тигром, мы занимаемся охраной природы в целом

Москва24 сен Вести.Охрана амурского тигра неразрывно связана с сохранением природы Дальнего Востока в целом и заботой о людях, которые там живут. Об этом министр юстиции России, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко заявил в интервью информационной службе "Вести".

Занимаясь амурским тигром, мы занимаемся охраной природы в целом, это вещи неразделимые. Тигр находится на вершине пищевой цепочки и природы Дальнего Востока, а занимаясь природой, мы не можем не заниматься людьми, которые эту природу охраняют и живут в этой природе заявил Чуйченко

Ранее он заявил, что ареал обитания амурского тигра будет расширяться и со временем может вернуться к историческим границам.