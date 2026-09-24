Чуйченко сообщил, что ареал обитания амурского тигра будет расширяться Чуйченко: ареал амурского тигра может вернуться к историческим границам

Москва24 сен Вести.Ареал обитания амурского тигра будет расширяться и со временем может вернуться к историческим границам. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил министр юстиции России, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко.

Я думаю, что ареал обитания амурского тигра будет расширяться и, наверное, он в какое-то время придет к историческим границам. Собственно говоря, в этом, наверное, состоит цель заявил Чуйченко

Ранее Чуйченко заявил, что амурский тигр больше не является вымирающим видом, а существовавшие ранее для хищников угрозы миновали.