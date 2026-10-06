В Венеции разрешили хоронить домашних животных рядом с их хозяевами Венеция разрешила размещать прах кошек и собак на человеческих кладбищах

Москва6 окт Вести.Власти Венеции официально разрешили размещать урны с прахом домашних животных рядом с могилами их владельцев на городских кладбищах. Об этом сообщает информационное агентство Agi.

Согласно новым правилам, на одном человеческом захоронении допускается установка только одной урны (размером не более 25 см с каждой стороны), содержащей прах максимум двух питомцев. Норма распространяется на собак, кошек, кроликов, птиц, грызунов и рептилий. На надгробиях запрещено наносить отдельные эпитафии или устанавливать фотографии животных, однако разрешено размещать совместное фото усопшего владельца со своим любимцем.

В мэрии Венеции отметили, что инициатива призвана проявить чуткость к чувствам граждан, сохраняя строгий порядок и уважение к кладбищам.