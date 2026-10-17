В Башкирии и Кузбассе сотрудники полиции спасли попавших в беду совят

Полицейские спасли совят от неминуемой смерти в Башкирии и Кузбассе В Башкирии и Кузбассе сотрудники полиции спасли попавших в беду совят

Москва17 окт Вести.Полицейские сразу в двух российских регионах пришли на помощь совятам, попавшим в беду, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Более двух тысяч километров разделяют места, где произошли почти одинаковые истории. Но связывает их одно – человеческая доброта написала она в мессенджере MAX

В башкирском Стерлитамаке правоохранители заметили на улице совенка, застрявшего в опоре уличного освещения – его крыло было зажато между фонарными креплениями. Самостоятельно освободиться птенец не мог.

Двое сотрудников при помощи специальной техники поднялись и осторожно освободили птицу. Раненого совенка передали орнитологам.

Вторая история имела место на станции Белово Кемеровской области. Сотрудники линейного отдела МВД России на, находясь на службе, услышали, что в кустах кто-то пищит, посмотрели и нашли там совенка. У него не было одной лапы. Птенца аккуратно поймали и привезли в ближайшую ветеринарную клинику.

Осмотревшие совенка специалисты заявили, что без лапы он в дикой природе не выживет, поэтому найденыш был передан в центр помощи диким и экзотическим животным в Кемерове.