В Башкирии спасли фламинго, найденного на трассе Фламинго обнаружили на трассе в Башкирии

Москва19 ноя Вести.Фламинго обнаружили на трассе возле Кумертау в Башкирии, экзотическую птицу разместят в республиканском центре реабилитации диких животных, передает ИС "Вести".

Отмечается, что птицу сначала осмотрели местные ветеринары. Рентген показал, крылья и конечности фламинго не пострадали. Тем не менее его решили перевезти в республиканский центр реабилитации диких животных.

Такая птица у нас попадает первый раз. Дикие попадались достаточно много всевозможных видов птиц... Костной патологии у нее нет. Судя по тому, как она сейчас передвигается, я думаю, что все будет хорошо у нее сказал врач-травматолог Уфимской городской ветеринарной станции Владимир Буланый

Последний подобный случай был зафиксирован в 2015 году, когда розового фламинго заметили на водоеме в Абзелиловском районе.