В Башкирии нашли пропавшего в лесу семилетнего ребенка Спасатели нашли пропавшего в лесу Башкирии семилетнего мальчика

Москва6 сен Вести.В Башкирии спасатели нашли и вывели из леса семилетнего мальчика, пропавшего вечером в субботу, 5 сентября. Об этом пишет в MAX управление МЧС России по республике.

Мальчик исчез вблизи деревни Илькино Белебеевского района.

Сегодня, 6 сентября, в 04:00 ребенок найден в лесном массиве, примерно в одном километре от места пропажи говорится в сообщении МЧС

Уточняется, что медицинская помощь мальчику не понадобилась. Ребенка уже передали родителям.

В поисках участвовали 122 человека и 18 единиц техники.