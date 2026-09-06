Москва6 сенВести.В Башкирии спасатели нашли и вывели из леса семилетнего мальчика, пропавшего вечером в субботу, 5 сентября. Об этом пишет в MAX управление МЧС России по республике.
Мальчик исчез вблизи деревни Илькино Белебеевского района.
Сегодня, 6 сентября, в 04:00 ребенок найден в лесном массиве, примерно в одном километре от места пропажиговорится в сообщении МЧС
Уточняется, что медицинская помощь мальчику не понадобилась. Ребенка уже передали родителям.
В поисках участвовали 122 человека и 18 единиц техники.