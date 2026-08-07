Спасатели нашли двух подростков на самокатах, потерявшихся в лесу в Балашихе Подмосковные спасатели помогли двум подросткам, заблудившимся в лесу

Москва7 авг Вести.Сотрудники 201-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспас" нашли двух подростков, которые решили покататься по лесу на самокатах, но забудились, сообщает спасательное подразделение в мессенджере MAX.

Двое мальчиков решили покататься в Озерном лесопарке, расположенном в микрорайоне Балашиха-3, между озерами Панино и Марьино. Однако обратную дорогу ребята найти не смогли. Они обратились за помощью в службу "Система-112".

В предполагаемый район поиска при прибыли спасатели. Они успокоили подростков по телефону и начали прочесали лесной массив, подавая сигналы.

Поисковая операция продлилась около полутора часов. Обнаружив подростков, работники противопожарно-спасательной службы напоили их водой, оказали психологическую помощь и вывели из леса говорится в публикации

Один из подростков жаловался на плохое самочувствие, поэтому его передали медикам, а затем госпитализировали для обследования.