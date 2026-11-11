В Башкирии растет количество медведей Радий Хабиров сообщил о росте количества медведей в Башкирии

Москва11 ноя Вести.В Башкирии растет количество медведей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Радия Хабирова.

В ходе прямой линии Хабиров рассказал, что медведей в последние годы стало больше.

Мы не видим угрозы популяции медведей, совсем не видим, я бы сказал. Каждый год… мы даем на отстрел достаточно большое количество медведей. Эта квота никогда не выбирается за последние годы, что приводит к увеличению численности медведей выше, скажем так, разумных пределов заявил глава региона

По его словам, в Башкирии фиксируются случаи выхода хищников к населенным пунктам. Охотникам, которые помогают регулировать численность медведей, сейчас выплачивают 50 тысяч рублей за каждую особь.