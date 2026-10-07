В Башкирии охотникам будут платить по 50 тысяч рублей за добычу бурого медведя

Башкирским охотникам обещают выплаты за добычу лис, волков и медведей В Башкирии охотникам будут платить по 50 тысяч рублей за добычу бурого медведя

Москва7 окт Вести.В Башкирии охотникам начнут платить за добычу лисиц, волков и бурых медведей. Об этом сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.

Минэкологии Башкортостана начинает выплаты за лисицу, волка и бурого медведя… Суммы с учетом налогов: за лисицу — 3000 рублей, волка — 30000 рублей, бурого медведя — 50000 рублей написал глава министерства на своей странице во "ВКонтакте"

Для получения выплат необходимо подать соответствующее заявление, указав данные паспорта и реквизиты, а также разрешение и акт добычи. Вознаграждение будет перечислено в течение трех месяцев после публикации реестра получателей на сайте Минэкологии.