Москва7 октВести.В Башкирии охотникам начнут платить за добычу лисиц, волков и бурых медведей. Об этом сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.
Минэкологии Башкортостана начинает выплаты за лисицу, волка и бурого медведя… Суммы с учетом налогов: за лисицу — 3000 рублей, волка — 30000 рублей, бурого медведя — 50000 рублейнаписал глава министерства на своей странице во "ВКонтакте"
Для получения выплат необходимо подать соответствующее заявление, указав данные паспорта и реквизиты, а также разрешение и акт добычи. Вознаграждение будет перечислено в течение трех месяцев после публикации реестра получателей на сайте Минэкологии.