В Томской области восемь человек подали заявки на выплаты за добытых медведей

Восемь человек подали заявки на выплаты за добытых медведей в Томской области В Томской области восемь человек подали заявки на выплаты за добытых медведей

Москва7 окт Вести.В Томской области поступило восемь заявок на выплаты за добытых медведей, сейчас идет оформление соответствующих документов. Об этом в беседе с "Вести-Томск" рассказал заместитель начальника регионального департамента охотничьего и рыбного хозяйства Александр Шлапаков.

С 1 октября в регионе ввели выплаты в размере 30 тысяч рублей за добычу одного медведя.

На данный момент в департамент поступило порядка 8 заявлений на получение выплаты. Вознаграждение осуществляется за медведей, добытых с 1 октября говорится в публикации

По словам чиновника, выплаты за добычу пока никому не произведены. Сейчас идет оформление документов, а затем планируется проведение комиссии.

Активность хищников в Томской области не снизилась, несмотря на похолодание. Изменение погоды не оказывает прямого влияния на поведение зверей. Сейчас животные должны уходить глубже в тайгу, подыскивать места и готовить берлоги к зимовке.