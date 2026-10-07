Москва7 октВести.В Томской области поступило восемь заявок на выплаты за добытых медведей, сейчас идет оформление соответствующих документов. Об этом в беседе с "Вести-Томск" рассказал заместитель начальника регионального департамента охотничьего и рыбного хозяйства Александр Шлапаков.

С 1 октября в регионе ввели выплаты в размере 30 тысяч рублей за добычу одного медведя.

На данный момент в департамент поступило порядка 8 заявлений на получение выплаты. Вознаграждение осуществляется за медведей, добытых с 1 октября

говорится в публикации

По словам чиновника, выплаты за добычу пока никому не произведены. Сейчас идет оформление документов, а затем планируется проведение комиссии.

Активность хищников в Томской области не снизилась, несмотря на похолодание. Изменение погоды не оказывает прямого влияния на поведение зверей. Сейчас животные должны уходить глубже в тайгу, подыскивать места и готовить берлоги к зимовке.