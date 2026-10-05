В Томской области начали принимать заявки на выплаты за добычу медведя

Заявки на выплату за добычу медведя принимают в Томской области В Томской области начали принимать заявки на выплаты за добычу медведя

Москва5 окт Вести.Заявки на выплаты за добычу медведя начали принимать в Томской области с 5 октября. Уже выдано восемь лицензий на отстрел хищника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Департамента охотничьего и рыбного хозяйства региона Андрея Коломина.

Мы начали прием заявок на выплату вознаграждения. В пятницу уже было выдано восемь новых разрешений приводятся слова Коломина

В этом году из-за плохого урожая кедрового ореха, основной кормовой базы медведя, хищники стали чаще выходить к жилым районам. Из-за этого на территории Томской области введен режим повышенной готовности.

Размер вознаграждения за одного добытого медведя в Томской области составит 30 тыс. рублей, мера продлится до 31 декабря 2026 года.