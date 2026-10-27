Москва27 окт Вести.Платить охотнику 35 тыс. рублей за добытого волка предложил охотовед-инспектор из Красноярского края Дмитрий Беленюк. Об этом пишет KP.RU.

Чтобы окупить все расходы, выйти в ноль — это 25 тысяч за волка, а чтобы еще и свой интерес был, то 35 тысяч приводит его слова издание

По словам Беленюка, расходы на такую охоту высокие: нужны собственные снегоходы или квадроциклы, горючее, время и здоровье, а премию во многих регионах не платят. В отдельных субъектах поощрение составляет от 10 до 30 тыс. рублей, в Якутии выплаты выше — в некоторых улусах до 50 тыс.

Сезон охоты на хищника ограничен периодом с 31 августа по 31 марта. Изымать волчат из логова, применять яды и охотиться с вертолетов сейчас запрещено из соображений гуманности. При этом, отметил Беленюк, не хватает кадров: в лучшем случае один охотовед приходится на район, на весь Таймыр — один-два специалиста.

В Республике Тыва с начала года волки уничтожили около 400 голов скота. Несколько лет назад в Минприроды подсчитали, что ежегодный ущерб охотничьим хозяйствам страны от хищников достигает 10 млрд рублей, а Минсельхоз оценил потери аграрного сектора в 2 млрд рублей в год. Численность волка в России, по самым свежим оценкам Минприроды, составляет около 63-65 тыс. особей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье и других регионах РФ началось нашествие волков.