Первый в РФ реабилитационный центр для амурских тигров открыли в Приморье

В Приморском крае открыли реабилитационный центр для тигров Первый в РФ реабилитационный центр для амурских тигров открыли в Приморье

Москва26 сен Вести.В Приморском крае открыли первый в России государственный реабилитационный центр для амурских тигров, в вольер уже запустили первого тигренка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АНО "Центр "Амурский тигр".

26 сентября в Уссурийском городском округе Приморского края состоялось открытие первого в России государственного центра реабилитации амурских тигров и других диких животных говорится в сообщении

Здесь тигры, вынужденно изъятые из естественной среды обитания, будут получать квалифицированную ветеринарную помощь и проходить лечение в максимально комфортных условиях.

Реабилитационный центр расположен в охранной зоне Уссурийского заповедника в селе Каймановка. Он создан для содержания диких животных в условиях нетронутого леса. Аналогичный центр планируют открыть в Хабаровском крае к осени 2027 года.