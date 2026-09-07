Москва7 сен Вести.Вопреки распространенному мнению, фламинго появляются на свет белыми. Свой легендарный цвет они приобретают благодаря особой диете, богатой природными красителями (пигментам) — каротиноидами. О том, как обычная еда превращается в яркий пигмент и как птицы сами "красят" себя самостоятельно, в интервью ИС "Вести" рассказал доцент кафедры зоологии и экологии МПГУ Алексей Мосалов.

По словам специалиста, поедая мелких рачков и водоросли, фламинго усваивают каротиноиды, которые затем накапливаются в их копчиковой железе. Птицы используют секрет этой железы как своеобразную "косметику", нанося ее на перья для усиления и поддержания своего яркого розового окраса.

В теле фламинго они трансформируются, а и затем частично они встраиваются в оперение самостоятельно, а частично они переходят в такой интересный пигмент, как наноксантин, и затем этот наноксантин накапливается в копчиковой железе у фламинго, и фламинго выдавливает его на клюв и дальше разносит по всему телу. Иногда фламинго трется боками головы об эту свою копчиковую железу, и в результате наибольшая концентрация этого пигмента у него зачастую приходится именно на голову рассказал Мосалов

Ранее сообщалось, что розовые фламинго, которые обитают в Великой рифтовой долине в Кении, начали терять яркость окраски в связи с изменениями условий в местных озерах. По информации журналистов, это связано с повышением уровня воды в щелочных озерах, где обитают птицы. Отмечается, что на фоне обильных дождей и других природных факторов вода в них становится более пресной, что в свою очередь приводит к сокращению цианобактерий - основного источника пищи для фламинго.