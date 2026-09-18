Розовый фламинго сбился с пути и оказался в Новой Москве

В Новую Москву залетел розовый фламинго Розовый фламинго сбился с пути и оказался в Новой Москве

Москва18 сен Вести.В Новой Москве обнаружили розового фламинго. У этих пернатых сейчас период миграции, и птица, видимо, сбилась с пути, рассказала ИС "Вести" метеоролог Екатерина Рязанова.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что видели фламинго во Внуково – в районе Дачной улицы.

Местные жители переживают, что похолодание негативно скажется на фламинго отметила синоптик

По ее словам, сейчас погоду в столичном регионе определяет холодный атмосферный фронт, с которым и связаны хмурое небо и сырость на улице.

Такой характер погоды сохранится в первой половине дня 18 сентября, но к вечеру тучи рассеются и выглянет солнце, пообещала Рязанова.