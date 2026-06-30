Фламинго в Кении начали терять розовый цвет Фламинго в Кении начали терять яркость окраски из-за изменения условий в озерах

Москва30 июн Вести.Розовые фламинго, которые обитают в Великой рифтовой долине в Кении, начали терять яркость окраски в связи с изменениями условий в местных озерах. Об этом сообщил телеканал Africanews.

По информации журналистов, это связано с повышением уровня воды в щелочных озерах, где обитают птицы. Отмечается, что на фоне обильных дождей и других природных факторов вода в них становится более пресной, что в свою очередь приводит к сокращению цианобактерий - основного источника пищи для фламинго.

Розовая пигментация перьев фламинго напрямую связана с пищей, которую они потребляют. Если количество цианобактерий снижается, окраска становится менее выраженной говорится в публикации

Розовые фламинго – самое наглядное подтверждение принципа "ты - то, что ты ешь". Чем ярче окрас птицы, тем проще ей найти пару для размножения.

По утверждениям специалистов, изменения уже зафиксированы на нескольких озерах Великой рифтовой долины, включая Элементайта и Богория.