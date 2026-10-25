© Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям (ГОЧС) и пожарной безопасности Москвы, Соцсети

Воробьиного сыча спасли от двух собак у Большого Садового пруда в Москве

Беспомощного совенка спасли от двух собак у Большого Садового пруда в Москве Воробьиного сыча спасли от двух собак у Большого Садового пруда в Москве

Москва25 окт Вести.Воробьиного сыча (одного из самых мелких родов сов) спасли от двух собак у Большого Садового пруда в Москве. Об этом рассказал столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям (ГОЧС) и пожарной безопасности.

Вечером 25 октября во время патрулирования профилактического района станции "Академическая" спасатели заметили беспомощного совенка в окружении двух собак.

Животных отогнали, а птицу подобрали и доставили на поисково-спасательную станцию. При ближайшем рассмотрении ей оказался воробьиный сыч – самая маленькая сова говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Спасатели оформили заявку в департамент природопользования и охраны окружающей среды, чтобы передать птицу для дальнейшего оказания ей необходимой помощи.