Москва25 октВести.Воробьиного сыча (одного из самых мелких родов сов) спасли от двух собак у Большого Садового пруда в Москве. Об этом рассказал столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям (ГОЧС) и пожарной безопасности.
Вечером 25 октября во время патрулирования профилактического района станции "Академическая" спасатели заметили беспомощного совенка в окружении двух собак.
Животных отогнали, а птицу подобрали и доставили на поисково-спасательную станцию. При ближайшем рассмотрении ей оказался воробьиный сыч – самая маленькая соваговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Спасатели оформили заявку в департамент природопользования и охраны окружающей среды, чтобы передать птицу для дальнейшего оказания ей необходимой помощи.