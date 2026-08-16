Москва16 авгВести.16 августа днем при патрулировании Борисовских прудов работники станции "Борисовская" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли тонувшего мужчину.
Пострадавшему 1973 года рождения оказали первую помощьговорится в канале Департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы в MAX
Вечером того же дня дежурная смена заметила на прудах пловца, ушедшего под воду. В 10 метрах от берега спасатели подняли на поверхность молодого человека.
Пострадавшего в бессознательном состоянии доставили на берег и приступили к сердечно-легочной реанимациисообщила пресс-служба
Состояние пострадавшего удалось стабилизировать, затем его госпитализировали в медицинское учреждение.