На Борисовских прудах в Москве спасли двух человек

Два человека едва не утонули на Борисовских прудах в Москве На Борисовских прудах в Москве спасли двух человек

Москва16 авг Вести.16 августа днем при патрулировании Борисовских прудов работники станции "Борисовская" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли тонувшего мужчину.

Пострадавшему 1973 года рождения оказали первую помощь говорится в канале Департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы в MAX

Вечером того же дня дежурная смена заметила на прудах пловца, ушедшего под воду. В 10 метрах от берега спасатели подняли на поверхность молодого человека.

Пострадавшего в бессознательном состоянии доставили на берег и приступили к сердечно-легочной реанимации сообщила пресс-служба

Состояние пострадавшего удалось стабилизировать, затем его госпитализировали в медицинское учреждение.