В Северной Осетии спасли четырехмесячных львенка и тигренка

Четырехмесячных львенка и тигренка спасли в Северной Осетии В Северной Осетии спасли четырехмесячных львенка и тигренка

Москва22 сен Вести.Полицейские и сотрудники Росприроднадзора спасли в Северной Осетии четырехмесячных львенка и тигренка, их временно разместили в зоопарке Владикавказа. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора.

Сотрудники Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора совместно с МВД приняли участие в изъятии львенка и тигренка в Республике Северная Осетия — Алания сказано в сообщении

Отмечается, что сотрудники природоохранного ведомства помогли определить учреждение, которое сможет принять маленьких хищников. Сейчас львенка и тигренка временно разместили в зоопарке Владикавказа.

В ближайшее время служба оформит на животных необходимые документы.