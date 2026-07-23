Российский военнослужащий нашел маленького львенка в зоне боевых действий Боец ВС РФ нашел и спас маленького львенка в зоне боевых действий

Москва23 июл Вести.Российский военнослужащий нашел в зоне боевых действий маленького львенка и передал его полиции. Об этом сообщило управление МВД России по ЛНР в соцсети "ВКонтакте".

О звере полицейские узнали из соцсетей, где появилось видео со львенком на поводке, сидящим возле заведения общепита в центре Луганска. Сотрудники МВД прибыли на место, опросили сотрудников заведения и посмотрели записи с камер наблюдения. В итоге им удалось найти человека, который привез в город шестимесячного пушистика.

Как было установлено в ходе беседы, мужчина, являющийся военнослужащим, обнаружил животное в зоне боевых действий, после чего решил спасти львенка и передать его в заповедник или зоопарк Луганска говорится в сообщении

Видео, опубликованное в соцсетях, сделали в момент, когда военнослужащий зашел в кафе, чтобы пообедать самому и достать еду для своего временного питомца. Публично демонстрировать льва мужчина не планировал.

Он передал хищника сотрудникам полиции, сейчас животное находится на территории Станции по борьбе с болезнями животных.

Как узнал корреспондент ИС "Вести", львенок оказался девочкой и ей уже дали кличку – Симона. Она весит около 10 килограммов и питается мясом четыре раза в день.

Поведение чем-то напоминает кошачье. Она безумно любит, когда ее гладят по голове. Специально для нее в учреждении оборудовали небольшое помещение рассказал корреспондент

Через 10 дней Симоне сделают прививку от бешенства. Специалисты наблюдают за львицей и решают, какое место станет ее домом.