Росгвардейцы спасли годовалого ребенка от падения из окна в центре Петербурга

В центре Петербурга росгвардейцы спасли ребенка от падения из окна Росгвардейцы спасли годовалого ребенка от падения из окна в центре Петербурга

Москва22 окт Вести.Сотрудники Росгвардии спасли годовалого ребенка от падения из окна жилого дома на Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга, мальчика передали сотрудникам полиции. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел днем 21 октября. На прохожих сверху упала москитная сетка. Очевидцы заметили, что на подоконнике у открытого окна на втором этаже стоит маленький мальчик. О происходящем они сообщили в экстренные службы.

Сотрудники вневедомственной охраны совместно с полицейскими поднялись в квартиру, в которой повсюду были разбросаны пустые бутылки из-под алкоголя. Росгвардейцы сняли ребенка с подоконника, а сотрудники полиции в одной из комнат обнаружили его спящую мать с признаками алкогольного опьянения говорится в сообщении

Мальчика отвезли в отдел полиции и передали инспектору по делам несовершеннолетних. Туда же для разбирательства доставили его мать, 29-летнюю уроженку Вологды.