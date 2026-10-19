Mash: в Москве малолетний ребенок выпал с 4-го этажа, его поймали прохожие

В Москве прохожие спасли ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа Mash: в Москве малолетний ребенок выпал с 4-го этажа, его поймали прохожие

Москва19 окт Вести.Мальчик выпал из окна четвертого этажа в Москве, его спасли прохожие, поймав на растянутое пальто. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что инцидент произошел в Некрасовке.

Люди заметили мальчика четырех-пяти лет, который сидел на подоконнике многоэтажного дома. В какой-то момент он вылетел из окна — прохожие мужчина и женщина растянули пальто, чтобы поймать ребенка говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Отмечается, что во время случившегося мать ребенка находилась дома. После она вышла на улицу, но сына ей не отдали. Сейчас его осматривают прибывшие на место медики.

Официальной информации об инциденте нет.