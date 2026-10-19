Появились подробности спасения ребенка, выпавшего из окна в Москве Ярославская: выпавший из окна 4-го этажа ребенок госпитализирован в Москве

Москва19 окт Вести.Мальчик, которого прохожие спасли при падении из окна четвертого этажа в Москве, госпитализирован. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

Сейчас ребенок находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где ему оказывают необходимую помощь… В отношении матери планируется принять меры: рассматривается вопрос о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и постановке семьи на профилактический учет написала омбудсмен в своем Telegram-канале

Инцидент произошел утром 19 октября, в понедельник, в Некрасовке. Мальчик забрался на подоконник, люди на улице его заметили и успели поймать в расправленное пальто.

По данным Ярославской, мать находилась в этот момент в другой комнате. По факту организована проверка.