Ребенок, выпавший из окна в Москве, был дома с матерью и братом

В столичной квартире, из которой выпал ребенок, не успели обезопасить окна Ребенок, выпавший из окна в Москве, был дома с матерью и братом

Москва20 окт Вести.Четырехлетний мальчик, которого спасли прохожие при падении из окна четвертого этажа жилого дома в Москве, был дома с матерью и братом, семья переехала в жилье недавно, пишет MK.RU.

По информации издания, 19 октября мальчик не пошел в детский сад из-за запланированного визита к врачу и вместе с братом играл в комнате, а мать в это время находилась в другой комнате.

В семье пятеро детей, трое из которых уже взрослые. Пострадавший мальчик имеет особенности развития.

Многодетное семейство недавно переехало в эту квартиру, и взрослые не успели поставить все элементы безопасности для ребятишек, включая и фиксаторы безопасности на окна говорится в публикации

Воспитанием детей занимаются мать и бабушка. Женщина, чтобы заработать на жизнь, трудится на дому мастером по наращиванию волос, а также медсестрой в больнице.