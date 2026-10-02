Росгвардейца, который помог спасти детей в Пятигорске, представят к награде

Спасать детей в Пятигорске помогал сотрудник Росгвардии, его наградят Росгвардейца, который помог спасти детей в Пятигорске, представят к награде

Москва2 окт Вести.Спасать малолетних детей в Пятигорске, которые, оставшись без присмотра взрослых, пошли гулять по карнизу дома на третьем этаже и едва не сорвались вниз, помогал сотрудник Росгвардии Подшивалов, его представят к награде, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказского округа ведомства.

Военнослужащий Росгвардии, младший сержант Иван Подшивалов, спасший ребенка, который едва не выпал из окна многоквартирного дома в Пятигорске, будет представлен к ведомственной награде сказал собеседник агентства

Малолетних детей, которые находятся у открытого окна на большой высоте, а потом вылезают на карниз, заметили прохожие. Они позвонили в дежурную часть полиции. Малышей спустили спасатели и росгвардеец.

Детальную проверку всех обстоятельств происшествия проводят сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних полиции.