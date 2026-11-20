Найденного в Башкирии фламинго поместили на карантин Росприроднадзор подготовит документы для найденного в Башкирии фламинго

Москва20 ноя Вести.Роприроднадзор оперативно подготовит документы для решения дальнейшей судьбы найденного в Башкирии розового фламинго, сейчас птица находится на карантине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее ИС "Вести" сообщали, что краснокнижную птицу обнаружили на трассе в Кумертау. Сейчас она находится в республиканском центре реабилитации диких животных.

Росприроднадзор оперативно подготовит необходимые документы для решения вопроса о дальнейшей судьбе найденного в башкирском городе Кумертау полугодовалого краснокнижного фламинго... При осмотре специалисты не обнаружили травм и переломов. Однако состояние птицы пока не позволяет выпустить ее в природу, поэтому фламинго поместили на карантин сказано в сообщении

Сейчас фламинго предстоит реабилитация, после которой специалисты решат, сможет ли он вернуться в естественную среду обитания, добавили в ведомстве.