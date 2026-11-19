В Карелии от лисы спасли лебедя-кликуна, занесенного в Красную книгу Краснокнижного лебедя-кликуна спасли от лисы в Карелии

Москва19 ноя Вести.В Олонецком районе Карелии спасли от лисы пятимесячного лебедя с поврежденным крылом, сообщает Минприроды республики.

Птица явно была не в порядке – улететь она не могла. Охоту за беспомощным малышом уже начала лиса. Сотрудники хозяйства спасли лебедя, устроили ему временное жилище говорится в сообщении

После консультаций с учеными КарНЦ РАН выяснилось, что это - лебедь‑кликун, занесенный в Красную книгу Карелии.

Птицу передали в местный зоокомплекс. Там ее вылечат, а позже отпустят на волю.