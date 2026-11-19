Москва19 нояВести.В Олонецком районе Карелии спасли от лисы пятимесячного лебедя с поврежденным крылом, сообщает Минприроды республики.
Птица явно была не в порядке – улететь она не могла. Охоту за беспомощным малышом уже начала лиса. Сотрудники хозяйства спасли лебедя, устроили ему временное жилищеговорится в сообщении
После консультаций с учеными КарНЦ РАН выяснилось, что это - лебедь‑кликун, занесенный в Красную книгу Карелии.
Птицу передали в местный зоокомплекс. Там ее вылечат, а позже отпустят на волю.