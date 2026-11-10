Парфенчиков: в Карелии стабилизировалась ситуация с медведями Глава Карелии заявил о стабилизации ситуации с медведями

Москва10 ноя Вести.На территории Карелии стабилизировалась ситуация с медведями, сообщил в MAX глава региона Артур Парфенчиков.

Уточняется, что сейчас животные готовятся к спячке и количество их выходов к людям снизилось.

При этом мы фиксируем участившиеся случаи появления волков. Так, за октябрь поступило 64 обращения от жителей. Из них 34 — о медведях, 13 — о волках и 23 — о лисах говорится в публикации

Чаще всего сигналы о встречах с животными поступали из Петрозаводска, Пряжинского, Пудожского, Сегежского и Олонецкого районов. В регионе продолжается работа оперативных групп.

Кроме того, Артур Парфенчиков отметил, что дал поручение Минприроды Карелии проработать вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство в части применения огнестрельного оружия при появлении хищника в населенном пункте.

Также регион поддержал инициативу Минприроды России, касающуюся снятия избыточных ограничений на охоту, что в перспективе может позволить эффективнее регулировать численность хищника.