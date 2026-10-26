Трех проблемных медведей ликвидировали на Камчатке за неделю Минлесхоз Камчатки сообщил о трех ликвидированных за неделю медведях

Москва26 окт Вести.Три медведя ликвидированы на Камчатке за прошедшую неделю, сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство лесного и охотничьего хозяйства региона.

За неделю трех проблемных медведей пришлось изъять. Того, который вышел на детскую площадку в Ключах, еще одного в Южных Коряках — он периодически по ночам "шухарил" по поселку, и последнего недалеко от Сокоч — не стали дожидаться, пока туристов начнет пугать рассказал собеседник агентства

Он также уточнил, что в краевой столице активность хищников снизилась – за неделю зарегистрирован всего один случай выхода медведя к людям. Основная масса сообщений о разгуливающих по улицам опасных хищниках приходится на СНТ.